Ein tiefer Blick in die Hohenloher Seele

Bovenzenweiler.Johkurt & Paulaner alias Kurt Rösch und Paul Grönsfelder sind seit 2016 mit „Bearnd“ unterwegs. Am Freitag, 1. März, 20 Uhr gastiert die Kultband bei Feuchters in Bovenzenweiler. Nach dem Weggang von „Mannequin“ sind die Väter des Hohenloher Musikkabaretts wieder ein Trio. Bernd Leidig, der Dünsbacher, begleitet die zwei Urgesteine gekonnt am Klavier durch die Höhen und Tiefen der Hohenloher Seele.

Am Freitag, 1. März, nehmen sie daher in Bovenzenweiler ab „achdi“ mundart-gesungen wieder so ziemlich alles aufs Korn, was ihnen das Hohenloher Leben alltäglich bietet. Und geboten sind neben dem „Mouschd“ allemal „Maadlich und Miaschdbriah“ – so der Titel eines ihrer Regio-Hits.

Das Programm von Jo&Pa-Trio ist mehr als Hohenloher Alltag und melodisch rockige Musik. Das Ganze ist angereichert mit kleinen Spots, spontanen Frechheiten und schrägen Klamotten. Resultat ist ein fälschungssicheres Bühnenkonzert, vergleichbar mit einer deftigen frischen Schlachtplatte oder eben mit „Lensa, Spätzla ond Soida“, dem Song, bei dem in Bovenzenweiler regelmäßig die Feuerzeuge angehen, weil die Stimmung rundherum passt. Das Musik- und Satire-Trio arbeitet nach wie vor gemeinsam an den lauten und leisen Instrumenten, also am Klavier, dem Bass, der Gitarre, dem Schlagzeug und den Stimmbändern. Der Abend am 1. März verspricht wieder tiefe Einblicke in das Hohenloher Wesen. Reservierungen unter Telefon 07939/8025.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019