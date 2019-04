Ein wertvolles Vergissmeinnicht

Jeden Donnerstag verwandelt sich das Pflegeheim „Haus am Brühlpark“ zu einer kleinen Bühne. Dann erzählen die Teilnehmer spannende Geschichten, es wird gesungen und gelacht.

Schrozberg. Wenn man den Namen „Vergissmeinnicht“ hört, denkt man an Liebesgeschichten, an Gedichte oder an die Blume. Beim Nachlesen, woher die Blume ihren Namen haben könnte, stößt man auf eine Sage, in der das Blümlein Gott bat, es nicht zu vergessen. Die Diakoniestation Blaufelden bietet über das Dekanat Betreuungsgruppen für demenziell Erkrankte und Personen mit erhöhtem Betreuungsbedarf an. Diese Gruppen tragen den Namen „Vergissmeinnicht“. In den Betreuungsgruppen werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf an einem Nachmittag in der Woche betreut. Die Gestaltung der Treffen richtet sich nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Besucher.

Abwechslung im Alltag

Die Betreuungsgruppe bietet Abwechslung im Alltag und den Angehörigen Zeit, Erledigungen in Ruhe zu tätigen oder einfach mal auszuspannen. Für die Gäste der Schrozberger Vergissmeinnicht- Gruppe gibt es sogar einen Fahrdienst. Weitere Betreuungsgruppen gibt es auch in Blaufelden, Kirchberg und Rot am See. Die Kosten können von der Pflegeversicherung übernommen werden. Die Schrozberger Gruppe trifft sich immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr im Pflegeheim „Haus am Brühlpark“. Bis alle vollständig eingetroffen sind, wird gesungen: ein ehrenamtlicher Helfer – beachtliche 92 Jahre alt – begleitet die Lieder auf seinem Akkordeon.

Petra Wagner aus Niederstetten arbeitet als Altenpflegerin und Betreuungskraft im Haus am Brühlpark und im ambulanten Pflegedienst und führt an diesem Donnerstag den Nachmittag. „Es wird immer rund um ein Thema etwas gemacht. Gerne nehmen wir Jahreszeiten, bestimmte Anlässe und Ereignisse wie Fasching oder die Fußball-WM“, sagt Petra Wagner. An einem solchen Nachmittag wird zum Beispiel Gedächtnistraining oder „Biografie-Arbeit“ gemacht, es wird gemeinsam gebastelt, gebacken, gekocht und viel gesungen. „Es gibt manchmal Besucher, die nicht mehr sprechen, aber von Herzen singen. Das geht immer“, so Wagner.

Ganz wichtig sei bei diesen Veranstaltungen auch das Erzählen. Jeder kann von seiner letzten Woche berichten, von Erlebnissen und Wünschen. Viel Wert wird auch auf altersentsprechende Gymnastik gelegt, weil Mobilität auch in diesem Alter sehr wichtig ist. Die Geselligkeit kommt natürlich nicht zu kurz, bei jedem Treffen wird gemütlich Kaffee getrunken und es gibt Kuchen. Bei der Nachmittagsgestaltung werden je nach Möglichkeit verschiedene Sinne benutzt und gefördert. „Je nachdem, wie gut die kognitive Leistung noch ist, versuche ich, die Leute da abzuholen, wo sie stehen. So lege ich dem einen ein Bild hin und dem anderen reicht es, wenn ich die Geschichte erzähle“, sagt Wagner.

„Ich finde es so schade, dass ältere Menschen oft nur auf ihre Defizite reduziert werden. Dabei haben sie so viel Lebenserfahrung. Man kann so viel von ihnen lernen. Sie haben trotz Demenz ein großes Wissen, man muss sich nur mit ihnen mal beschäftigen und ihnen Raum geben.“ Auf der Tischmitte liegen ein Regenschirm, ein Schneehandschuh, Mütze, Sonnenhut, Ostereier, Gummistiefel und ein Strauß wunderschöner Frühlingsblumen. Alles passend zum April. Ein Frühlingsquiz, viele verschiedene Frühlingslieder wie „Wenn ich ein Vöglein wär“, eine Bewegungsgeschichte von der Vogelhochzeit und eine Erzählrunde stehen diesmal auf dem Programm.

„Auf den Donnerstag lassen wir nichts kommen. Da wird kein Arztbesuch und kein Frisörtermin gemacht. Der ist uns heilig und wir freuen uns die ganze Woche schon drauf“, erzählt eine Teilnehmerin und strahlt. Manuela Schlecht

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019