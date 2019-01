Einblicke in die Dynastie der Knorrs

Schwäbisch Hall.Der Autor Gunter Haug ist am Dienstag, 29. Januar, um 19 Uhr Hast ist in der Haller Stadtbibliothek und stellt sein neues Buch über die Familie um Carl Heinrich Theodor Knorr vor. Dass seine Firma einmal – im wahrsten Sinn des Wortes – in aller Munde sein würde, das hat der im Jahr 1800 in Meerdorf bei Braunschweig geborene Kaufmann nicht ahnen können.

Unzählige wirtschaftliche Rückschläge und familiäre Tragödie haben das Leben des Mannes bestimmt, der im Jahr 1838 in Heilbronn sein erstes Unternehmen gründete: eine Produktionsstätte für Zichorienkaffee, den unter der wenig schmeichelhaften Bezeichnung „Muckefuck“ bekannten Kaffeeersatz. Gunter Haug („Niemands Tochter“) zeichnet in seinem sorgfältig recherchierten Tatsachenroman die Lebensgeschichte des Firmengründers und seiner Familie genauso spannend wie unterhaltsam nach: wie die weltberühmten Knorr-Päcklessuppen entstanden, wie die legendäre Erbswurst sogar bei der ersten erfolgreichen Nordpolexpedition zum Einsatz kam, wie sich Emma Knorr für den Physiker Robert Mayer eingesetzt hat, weshalb der Prinz von Siam beim Firmenbesuch begeistert den Knorrschen Hundekuchen vertilgt hat, wie Knorr und Maggi sich jahrelang belauert haben - und auf welchen verschlungenen Pfaden das Linden-Museum in Stuttgart dank Knorr zu seiner bedeutenden Benin-Sammlung gekommen ist. Die Geschichte eines Unternehmens ist immer auch die Geschichte einer Familie – mit all ihren Höhen und Tiefen, Erfolgen und Niederlagen. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019