Einblicke in große Werkgruppen

Röttingen.Ein Besuch im Besuch im Kunstlager Baumann-Bien im Rahmen der Veranstaltung von Ars Musica Aub ist am Sonntag, 26. Mai, 10.30 Uhr in Röttingen möglich. Das Kunstlager in Röttingen wurde 2016 mit der Vorgabe gegründet, einen Lager- und Ausstellungsort für das Oeuvre der Künstlerin Anna Bien und des Künstlers Winfried Baumann zu schaffen.

Dort sind nun erstmals große Werkgruppen aus verschiedenen Schaffensphasen der beiden aufgebaut und neu präsentiert. So bietet das Kunstlager den Besuchern die Möglichkeit, sich intensiv mit dem Schaffen der beiden Künstler auseinanderzusetzen. Anna Bien und Winfried Baumann werden durch ihr Kunstlager in der Rothenburgerstraße 33 führen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019