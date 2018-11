Eine Bilderwand birgt viel Geschichte

Zwei Kunsthistorikerinnen haben sich mit den Gemälden an den Wänden der Martinskirche in Krailshausen beschäftigt.

Krailshausen. Eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse über das Kirchlein wurden nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu war auch noch – passend zum Wandgemälde, um das es ging – Martinstag. Für die evangelische Kirchengemeinde Schrozberg, zu der Krailshausen gehört, war es ein großes Geschenk, dass die beiden Kunsthistorikerinnen Anja Lechner aus Ellrichshausen und Rosemarie Wolf aus Kirchberg etwa zeitgleich im Zuge anderer Arbeiten auf das Kirchlein aufmerksam geworden waren.

Was die beiden entdeckten, war vor Ort bislang teilweise ganz unbekannt. Namentlich die Malereien an der Nordwand, entstanden um 1400 und teilweise nur rudimentär erhalten, können nun erklärt werden. Sie orientieren sich laut den beiden Fachfrauen sehr genau an den „Goldenen Legenden“, den „legenda aurea“ des Jacobus de Voragine, der maßgeblichen Sammlung von Heiligenlegenden. Sie entstanden um 1270 und waren stilprägend für alle mittelalterlichen Heiligendarstellungen in Europa überhaupt.

Das Hauptbild aber zeigt den Heiligen Martin, wie er eine Heiden-Tanne fällt. Denn die Gründung der Martinskirche reicht ins 8. Jahrhundert zurück und damit in die Zeit der Christianisierung der Region um den Ort unter den Frankenherrschern. Dabei wurden vorrangig die alten keltischen Heiligtümer – Quelle, Fels und Baum – zu christlichen Kirchen gemacht, was damals mitunter nicht immer ganz ohne Gegenwehr vor sich ging. Die germanischen „Heiden“, die man im Gemälde in Krailshausen nicht mehr erkennen kann, machten aus der Fällung ihres heiligen Baums eine Art Gottesurteil: Die Götter würden die Tanne auf den „Frevler“ Martin fallen lassen und ihn damit umbringen. Doch der Heilige hielt einen Auszug aus der Bibel, das er in einer Schriftrolle, einem Rotulus, in Händen hielt, in Richtung des Baums – und der Baum fiel nun in Richtung der Germanen.

Außerdem sieht man auf den Wandmalereien in der Kirche den Heiligen Ägidius, Maria und die Heilige Ottilie. Oliver Färber

