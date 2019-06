Eine bunter Strauß an hochkarätigen Musikevents

Hohenlohekreis.Im Rahmen des 33. Hohenloher Kultursommers finden am Wochenende 28. bis 30. Juni wieder an mehreren Orten verschiedene Konzerte statt. Die Palette der angebotenen Veranstaltungen ist bunt und breit gefächert.

Das Minguet Quartett gastiert am Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr im Schloss Ingelfingen unter dem Motto „Die Schumanns und Herr Brahms“.

Am 13. September 1819 wurde Clara Wieck in Leipzig geboren. Ihr Vater erzog sie zu einer Klaviervirtuosin. Sie selbst war daneben auch kompositorisch tätig. 1840 heiratete sie gegen den Willen ihres Vaters Robert Schumann. Gegenüber ihm war sie damals eine wohlbekannte Musikerin.Als Robert Schumanns Nervenkrankheit ausbrach, fand sie Halt beim von beiden zuvor noch begeistert empfangenen jungen Komponisten und Pianisten Johannes Brahms. Werke von diesen beiden Komponisten wird das Minguet Quartett im Rahmen des Hohenloher Kultursommers am Freitag, 28. Juni, im Ingelfinger Schloss zum Klingen bringen. Es sind nur noch sehr wenige Restkarten zu haben.

Ebenfalls am Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr ist am Öhringer Hoftheater ein außergewöhnliches Trio zu erleben, das ins Land der Samba, nach Brasilien, entführt.

„Viola da Samba“ nennen sich die Sängerin Nadine Balbeisi, eigentlich eine Spezialistin für Alte Musik, der Gambist und Cellist Fernando Marín, auch er ein Experte auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis, und der Komponist, Pianist und Clavichordspieler Jean Kleeb.

Letzterer ist ein inzwischen in Deutschland auch als Chorleiter tätiger Brasilianer, der sich ausgiebig mit Jazzkompositionen für das Klavier beschäftigt hat.

So gesehen ist dies eine wilde Mischung von drei Musikern ganz unterschiedlicher Herkunft: eben aus Brasilien, auch aus Spanien und aus den USA mit Wurzeln in Jordanien.

Entsprechend wild wirkt auf den ersten Blick auch ihr Programm. Da werden alte Weisen aus Portugal, dem Amazonas-Gebiet, aus Spanien und ebenso von Marin Marais mit Samba- und Bossa-Nova-Werken des 20. Jahrhunderts und neuen Werken von Jean Kleeb gemischt.

Am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr, ist die schweizerische Cellistin Estelle Revaz in der Burgkapelle auf Schloss Stetten in Künzelsau zu Gast. Gerade einmal drei Jahre sind es her, dass sie ihre Studien abgeschlossen hat und schon sorgt sie mit ihrer Kunst des Cellospiels für Aufsehen. Mit ihren 30 Jahren präsentiert Estelle Revaz ausgesuchte Programme. Für den Hohenloher Kultursommer hat sie sich schwerpunktmäßig für ihr Konzert am Samstag, 29. Juni, in der Burgkapelle auf Schloss Stetten für drei Cello-Solosuiten von Johann Sebastian Bach entschieden.

Nicht zum ersten Mal ist die österreichische Pianistin Ingrid Marsoner beim Hohenloher Kultursommer am Sonntag, 30. Juni, mit ihrem Auftritt um 17 Uhr im Bildungshaus von Kloster Schöntal zu hören.

Schon früher hatte sie das Publikum des Musikfestivals zu begeistern vermocht, etwa als sie vor neun Jahren in Zusammenarbeit mit Klaus Maria Brandauer Richard Wagners Novelle „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“ mit Spätwerken und Sonaten Ludwig van Beethovens konfrontierte oder sich vor zwei Jahren sich ganz dem Thema „Fantasie“ widmete.

Sicherlich vermag sie auch mit dem diesjährigen Konzert ihre Zuhörer zu begeistern, ist es doch ein Werk von erfüllender musikalischer Konzentration, für das sie sich entschieden hat: Johann Sebastian Bachs so genannte Goldberg-Variationen BWV 988. Bach hat seine Goldberg-Variationen als krönenden Abschluss seiner „Clavierübung“ betrachtet, „denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung verfertiget“. Wie Ingrid Marsoner damit umgehen wird, dürfte spannend werden, hat sie sich doch gerade in den letzten Jahren mit feinsinnigen Interpretationen gerade der Musik Johann Sebastian Bachs einen Namen gemacht.

Mozart hoch drei

Ebenfalls am Sonntag, 30. Juni, 17 Uhr, heißt es in der katholischen Kirche in Öhringen „Mozart hoch drei“.

Vor 300 Jahren wurde in Augsburg Leopold Mozart geboren. Heute ist er den meisten Menschen fast nur noch als Vater von Wolfgang Amadé Mozart bekannt und als Hofmusiker am Salzburger Hof. Einige, vor allem Violinspieler und Musikforscher, kennen noch seine Violinschule. Aber bei den Kompositionen dieses Mozarts sind neben dem „Notenbuch“ für seinen Sohn höchstens noch die „Musikalische Schlittenfahrt“, die „Jagdsinfonie“ oder die „Kindersinfonie“ bekannt. Und letztere stammt nicht einmal von ihm.

Nichts davon wird beim Konzert des von Professor Petru Munteanu einstudierten Concertino Ensemble am Sonntag, 30. Juni, in der St. Josephskirche in Öhringen zu hören sein.

Die jungen Musikerinnen und Musiker, die am Leopold-Mozart-Zentrum der Augsburger Universität studieren, werden sich zwei Werken von Leopold Mozart widmen.

