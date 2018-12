Eine ganz neue Turnierform

Blaufelden.Not macht erfinderisch. Nach diesem Motto wurde eine neue Turnierform von den Verantwortlichen des TSV Blaufelden aus dem Ärmel gezaubert. Das traditionelle Mitternachtsturnier stand mit nur vier Anmeldungen kurz vor dem Aus.

Es scheint, dass die Hallenturniere inzwischen etwas aus der Mode gekommen sind, denn auch bei den Quali-Turnieren der Kreisligisten sowie dem Turnier der Bezirksligsten sind die Teilnehmerzahlen stark rückläufig. Der TSV Schrozberg führt dieses Jahr nach zehn Jahren sogar erstmals kein Dreikönigshallenturnier mehr durch.

Aber der Rettungsplan der TSVler startete voll durch. Ein großes Verdienst daran hatte TSV-Spieler, TSV-Jugendbetreuer und Schiedsrichter Thomas Metzler. Er nahm mit vielen Frauenmannschaften aus dem Bezirk telefonisch Kontakt auf und machte ihnen das neue Konzept schmackhaft. Mit Erfolg: Dank seines Engagements stieg das Teilnehmerfeld von vier auf zwölf Teams an.

Mit dabei sind bei den Männern: TSV Blaufelden, SC Wiesenbach, FC Billingsbach, SpVgg Gammesfeld, SpVgg Hengstfeld, VfB Jagstheim.

Bei den Frauen sind am Start: SGM Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg, SpVgg Gammesfeld, SpVgg Hengstfeld, TSG Öhringen, TSV Crailsheim II, TSV Ilshofen.

Am Freitag, 4. Januar um 20 Uhr erfolgt die Auslosung der Teams. Welches Frauen-Team spielt mit welcher Männer-Mannschaft zusammen. Ab 20.30 Uhr rollt dann der Ball in der Blaufelder Mehrzweckhalle. Es spielt jeder gegen jeden. Die Spielzeit beträgt 2 x 10 Minuten. Die erste Halbzeit spielen die Frauen der jeweiligen Teams gegeneinander. In der zweiten Halbzeit sind dann die Männer dran.

Sie übernehmen den Spielstand aus Hälfte eins. Das Siegerteam erhält am Spielende drei Punkte. Bei einem Unentschieden erhält jedes Team einen Punkt. In der direkt angrenzenden Markthalle gibt es einen Barbetrieb.

Bei den Jugendturnieren des Zappelino-Cups sowie dem Jedermann-Turnier hatten die Blaufelder keine Probleme, genügend Teilnehmer zu finden. Ganz im Gegenteil: Beim Jedermann-Turnier musste man sogar Mannschaften abzusagen und die Jugendturnier sind alle voll ausgebucht.

Ein Turnier in dieser Größenordnung gab es bisher noch nie beim TSV Blaufelden. Am Freitag, 4. Januar um 16 Uhr ertönt der erste Anpfiff in der Mehrzweckhalle. Danach bekommen die Zuschauer fast rund um die Uhr Hallenfußball geboten. Der letzte Abpfiff erfolgt dann am Sonntag, 6. Januar um circa 19 Uhr.

Die Turniere im Überblick: Freitag, 16 Uhr: Hallenspieltag der Bambini, Freitag, 20 Uhr: Sie & Er-Mitternachtsturnier der Aktiven Mannschaften. Samstag, 9 Uhr: Turnier der F-Junioren, Samstag, 1330 Uhr: Turnier der C-Junioren. Samstag, 16.15 Uhr: Turnier der Ü32-Mannschaften. Samstag, 19 Uhr: Jedermann-Turnier.

Sonntag, 9 Uhr: erstes Turnier der D-Junioren mit Weißwurstessen, Sonntag, 12 Uhr: zweites Turnier der D-Junioren. Sonntag, 15 Uhr: Turnier der E-Junioren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018