Einem alten Gewürz auf der Spur

Hohenlohe.Eine Besichtigung der Safranfelder der Familie Waldmeyer mit einem anschließenden Safranmenü im Landgasthof Lebert in Windelsbach bietet die Slowfoodgruppe der region Hohenlohe-Mainfranken am Samstag, 3. November an.

Safran wird normalerweise im nordafrikanischen Marokko oder anderen Ländern dieses Breitengrades angepflanzt. Dass das teure Gewürz auch in Deutschland wächst und gedeiht, beweist die Familie Waldmeyer in Unterdallersbach bei Feuchtwangen.

Wissenswertes erfahren

Dort werden die Waldmeyers am Samstag, 3. November ab 15.30 Uhr ihre Safranfelder zeigen, den Anbau erklären und Wissenswertes über das in Vergessenheit geratene Gewürz Safran erzählen.

Anschließend fahren die Teilnehmer der Slowfood-Veranstaltung mit ihren Autos zum Landgasthof Lebert nach Windelsbach bei Rothenburg, der schon seit einigen Jahren Gerichte mit dem Safran der Familie Waldmeyer auf der Speisekarte führt. Dort gibt es ein Fünf-Gänge-Safran-Menü. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018