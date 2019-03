Einfluss auf Maler und Architekten

Rothenburg.Ein malerisches Thema vor malerischer Kulisse wird in der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad in Rothenburg am Freitag, 5. April, und Samstag, 6. April, in den Fokus gerückt.

In 15 Referaten stellen Experten aus Deutschland und Großbritannien an diesen zwei Tagen dar, warum die ehemalige freie Reichsstadt am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts von zahlreichen Malern und Architekten aus Großbritannien besucht wurde.

Eine wissenschaftliche Tagung bildet damit den Auftakt zu den Themenjahren „Pittoreskes Rothenburg“, welche die Stadt Rothenburg von 2019 bis 2021 in ein neues Licht rückt.

Vier Themengebiete

Bei der wissenschaftlichen Tagung steht vor allem der Einfluss von Rothenburgs Stadtanlage auf die englische und deutsche Gartenstadtbewegung im Fokus.

Rothenburg-Inspirationen nahmen Architekten wie Raymond Unwin, Barry Parker, Theodor Fischer und Richard Riemerschmid von Besuchen an der Tauber mit.

Unterteilt ist die Tagung in vier Themengebiete: „Vorgeschichte – Entstehung der Theorie des Pittoresken“, „Pittoreskes Rothenburg ob der Tauber“, „Architektur/Stadtplanung“ sowie „Pittoreskes im Wechselspiel der Künste“.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019