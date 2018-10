Eintauchen in die Welten der Grimms

Rothenburg.Mit Klassikern der Gebrüder Grimm wartet der Rothenburger Märchenzauber auf: Der Froschkönig, Frau Holle und das Rumpelstilzchen treffen sich in der Tauberstadt bei märchenhaften Stadtführungen, Theaterstücken, Lesungen und klassischen Konzerten vom 2. bis 11. November.

Höhepunkte sind ein Konzert der Kammerphilharmonie St. Petersburg am 9. November (um 19 Uhr bei Kunst Kultur Korn) sowie die schauspielerische Lesung „Grimm³: Die Geschichte der Gebrüder Grimm von und mit Markus Grimm“ am 2. November (20 Uhr, Städtischer Musiksaal). An ein erwachsenes Publikum richtet sich Grimm, er portraitiert seine Namensvettern in 90 Minuten ganz persönlich: als Menschen mit alltäglichen Sorgen und großen Plänen.

„Könige der Lüfte“ werden vom Stadtmarketing in Kooperation mit dem Greifvogel Auffangstation Mittelfranken auf der Stöberleinsbühne präsentiert: Kostenfrei kann man die Greifvogelflugschau vom 1. bis 4. November täglich um 14 Uhr bewundern. Ein kindgerechtes Erlebnis und echten Dauerbrenner stellen die kostenfreien Märchenverführungen durch die Stadt dar, die täglich (bis auf den 3. November) stattfinden. Unterhaltung für Erwachsene bieten die Rothenburger Hans-Sachs-Spieler mit ihren „Märchenhaften Schwänken“ im kleinen und feinen Theater am Burgtor am 9. November (ab 20 Uhr).

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018