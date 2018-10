Energiegeladenes Quartett

Schwäbisch Hall.Das Konzertprogramm im Anlagencafé wird fortgesetzt mit einer Rockband aus San Francisco. Am Freitag, 19. Oktober, sind Kingsborough im Haller Stadtpark zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr, Tickets können per E-Mail an info@anlagencafe.de reserviert werden.

Kingsborough bezeichnen sich als „Working Band“ im Stil von Bruce Springsteen oder Pearl Jam. Ihr aktuelles Album namens „1544“ war immerhin sechs Wochen lang in den College-Radio-200. Unter anderem durften sie auf dem Bottle-Rock Napa Valley spielen, und eröffneten im ausverkauften Wells Fargo Center in Santa Roas die Show für ZZ Top. pm

