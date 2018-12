Entscheidungvertagt

Schwäbisch Hall.Nachdem im Verwaltungs- und Finanzausschuss im Kreis keine Entscheidung über die Co-Finanzierung des zweiten Bauabschnitts des Diakonie-Klinikums getroffen werden konnte, ist die notwendige Weiterentwicklung des Klinikums weiter offen. Die Entscheidung, ob auch der Hohenlohekreis den Gesundheitsversorger unterstützt, wurde zunächst auf eine Sondersitzung im ersten Quartal 2019 verschoben. „Ich befürworte ganz klar eine finanzielle Unterstützung des Diakonie-Klinikums“, meint Oberbürgermeister und Kreistagsmitglied Hermann-Josef Pelgrim. „Wir gemeinsam tragen die Verantwortung für die medizinische Versorgung im ganzen Landkreis.“

Im zweiten Bauabschnitt sollen unter anderem eine Intensivstation sowie Kreißsäle und eine Pflegestation entstehen. Die Kosten werden auf 80 Millionen Euro geschätzt.

Die Leitung des Diakonie-Klinikums bittet den Landkreis um einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 2,3 Millionen Euro auf 14 Jahre, da das Projekt aus eigenen Mitteln nicht finanziert werden könne. Bei einer Absage des Landkreises droht dem Klinikum ein Personalabbau. Das Kreisklinikum in Crailsheim wird im Vergleich dazu mit jährlich sieben Millionen Euro vom Landkreis unterstützt. „Es muss unser gemeinsames Ziel sein, den Menschen im Landkreis auch in Zukunft eine bestmögliche medizinische Versorgung zu ermöglichen“, unterstreicht Pelgrim und appelliert zugleich an alle Bürgerinnen und Bürger Schwäbisch Halls und im Umkreis. „Wenn wir unsere medizinische Grundversorgung sichern wollen, müssen wir alle an einem Strang ziehen und das Diakonie-Klinikum öffentlich unterstützen.“ pm

