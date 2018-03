Erfahrungsraum und Sicherheit

Anzeige

Bürgermeister Robert Melber bestätigte, dass von den Erfahrungen, die junge Menschen als Gruppenleiter bei Kolping sammeln, alle anderen Vereine auch profitieren. Die Gesellschaft wandle sich nach seinen Worten derzeit grundlegend. Globalisierung bedeute auch, die weltweite Teilnahme an Konflikten in Echtzeit. „Wir werden mit Fluchtbewegungen konfrontiert, wie sie die Welt noch nie gesehen hat“. Die Folgen der Digitalisierung reichten weit in die Gesellschaft hinein. In dieser Zeit Verantwortung für das Leben und das soziale Miteinander zu übernehmen, gehört nach seinen Worten zu den Aufgaben der Kolpingfamilie. Kolping präsentiere sich seit der Gründung von vor 160 Jahren als lebendiger Teil des Städtchens.

Zweiter Bürgermeister Claus Menth überbrachte als die Glückwünsche von 26 Auber Vereinen. Vor mehr als zwei Menschenleben als Gesellenverein gegründet, zeige sich die Kolpingfamilie heute als offener Verein, ansprechbar für Jeden.

Rückblick auf frühere Zeiten

Kolping, das waren zu seiner Jugendzeit vor fünfzig Jahren die Alten. Die Jüngeren waren in der KJG (katholische junge Gemeinde) organisiert. Erst als er seinerzeit gemeinsam mit einer ganzen Gruppe von Jugendlichen in die Kolpingfamilie eintrat, waren Veränderungen möglich. Er konnte sich noch erinnern, dass ein Antrag der Jüngeren, den Kolpingball von Sonntagabend auf Samstagabend zu verlegen, von den Älteren mit der Begründung abgewiesen wurde, Samstag sei Badetag. Damals, vor fünfzig Jahren, traten Claus Menth und Ehrenfried Allschinger der Kolpingfamilie bei. Sie durften dafür jeweils eine Ehrenurkunde und eine goldene Anstecknadel entgegen nehmen. Beide waren viele Jahre lang in verschiedenen Positionen aktiv.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte die Kolpingfamilie Karl Lochner, Brigitte Melber und Karina Neeser mit Urkunde und Ehrennadel. Irmgard Lochner und Melanie Knorz konnten nicht anwesend sein um die Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft persönlich entgegen zu nehmen.

Bunte Festlichkeiten

Abschließend stellte Florian Menth noch das Festprogramm für das Jubiläumsfest im Sommer vor. So beginnt das Festwochenende am Samstag, 9. Juni mit einer Party der Kolpingjugend. Gefeiert wird mit DJ und Hits der 90er Jahre und einer Cocktailbar.

Am folgenden Tag, am Sonntag, führt nach dem Festgottesdienst ein Bannerzug zum Festplatz auf dem Spitalgelände. Dem schließt sich die Begrüßung der Gäste, Festbetrieb, Unterhaltung durch die Auber Stadtkapelle und ein Programm für Kinder an.

Am Nachmittag wird das Finale des Kolping Cups, ein Spiel, bei dem es um Geschick, Wissen und Teamfähigkeit geht, ausgetragen. Daran nehmen Kolpingfamilien aus der gesamten Diözese bei, die sich für das Finale in vorhergehenden Qualifikationsturnieren aber erst qualifizieren müssen. Festausklang ist dann am Spätnachmittag mit der Gruppe „Acustic Rain“. age

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018