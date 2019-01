Erfolgreich Quellen entdecken

Neuenstein.Zeiten, in denen Familienforschung als verstaubtes Hobby galt, gehören der Vergangenheit an. Menschen aller Altersgruppen haben die Faszination entdeckt, die dem Nachspüren der eigenen Wurzeln innewohnt, und suchen in den Archiven nach Lebenszeugnissen.

Nicht selten jedoch stellen die ersten Schritte Einsteiger vor größere Schwierigkeiten: Wo fange ich an? Welcher Quellen existieren überhaupt und wie erlange ich den Zugang zu ihnen? Wie ordne ich meine Forschungsergebnisse sinnvoll?

Diese und andere Fragen beantwortet der Wochenendkurs Ahnenforschung für Ahnungslose kompetent, kurzweilig und praxisnah. Bestandteile des Kurses sind unter anderem eine Einführung in die Quellen- und Archivkunde, der Aufbau eines Stammbaumes bzw. einer Ahnentafel und die Chancen und Tücken der Recherche im Internet. Da die alten Handschriften in Kirchenbüchern und anderen Schriftstücken manchen interessierten Einsteiger vor dem Gang ins Archiv zurückschrecken lassen, ergänzen Leseübungen mit Originaldokumenten den Kurs. Alle Informationen in Kürze: Wochenendseminar „Ahnenforschung für Ahnungslose“ (gebührenpflichtig), Termin: 19./20. Januar, jeweils 10 bis 17 Uhr. Anmeldung und Veranstaltungsort: Hohenlohe-Zentralarchiv, Schloss Neuenstein (Mail: hzaneuenstein@la-bw.de; Telefon: 07942/94780-0), Dozent ist Jan Wiechert. hzan

