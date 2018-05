Erhitzte Gemüter vor dem Entscheid

Anzeige

Letztere ist auch Sprecherin der Bürgerinitiative und verzichtete deshalb. „Ich würde das Amt gerne an einen anderen aus Gröningen weitergeben. Von der Akzeptanz her wäre das besser“, sagte sie. „Ich sehe zwar kein Problem, aber wir respektieren die Entscheidung natürlich“, sagte Wackler. Nun wurde Gerhard Albrecht vorgeschlagen, der das Amt annahm. Der Gemeinderat besetzte den Gemeindewahlausschuss so mit einer Enthaltung. Einigkeit und Einstimmigkeit gab es bei den Stimmbezirken und Wahllokalen, die nun geöffnet und besetzt sein werden „wie gewohnt“.

Zu einer Wahl gehören auch Wahlplakate, und deshalb hatte die Bürgerinitiative „Bölgental – Nein Danke!“ den Antrag gestellt, im Vorfeld des Entscheids Plakate aufzuhängen.

Die gängige Praxis sehe dies für die Parteien vor Wahlen gebührenfrei, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, vor, erklärte Wackler. Diese Einschränkungen betreffen zum Beispiel die Menge der Plakate und die Zeit, die sie hängen: „Und was für die einen gilt, gilt natürlich für die anderen auch. Alle beteiligten Parteien dürfen unter diesen Umständen plakatieren“, betonte er.

Die Gemeinderäte stimmten diesem Verfahren einstimmig zu.

Nicht mitstimmen konnte Stephanie Rein-Häberlen, die als Sprecherin der antragstellenden Bürgerinitiative als befangen zu gelten hatte. „Die Rechtsaufsicht sieht das so“, sagte Wackler. Auch wenn sich Rein-Häberlen selbst nicht als befangen ansah, rückte sie freiwillig vom Tisch ab. Ihre Stimme war bei dieser Abstimmung – sie verlief einstimmig – nicht mit dabei.

