Erinnerung und Zeugnis in Wort, Bild und Ton

Crailsheim und vor allem Ingersheim fühlt eine enge Verbindung zu Hans Scholl, der dort am 22. September 1918 geboren wurde – sein Vater Robert war Bürgermeister des damals noch selbstständigen Orts. Doch wie groß die Verbundenheit ist, den die Erinnerung in Crailsheim auslöst, zeigt schon die Tatsache, dass es eine ganze Reihe an Initiativen gibt, die sich ihr widmen. So gibt es den Arbeitskreis Weiße Rose, es gibt das Scholl-Grimminger-Forum und die Initiative Erinnerung und Verantwortung, die 2014 aus der „Initiative Geschwister Scholl“ hervorging.

Sie alle – und noch mehr Organisationen wie etwa das Stadtarchiv und die Schulen – warten im Gedenkjahr mit Veranstaltungen auf. Die Stadt Crailsheim hat sie in einer zwölfseitigen Broschüre zusammengefasst. Drei Veranstaltungen plant allein die Kirchengemeinde Ingersheim. Am 15. März wird Stadtarchivar Folker Förtsch im dortigen Gemeindehaus eine Ausstellung eröffnen, die den Titel trägt „Beweist durch die Tat, dass ihr anders denkt“.

Am 7. Juni lesen Jugendliche aus Ingersheim in der Matthäuskirche aus Briefen und Aufzeichnungen von Hans Scholl. Zu dessen 100. Geburtstag gibt es am 23. September einen Gedenkgottesdienst in der Matthäuskirche.

An den Jahrestag des Flugblatt-Abwurfs in der Münchner Universität, 18. Februar 1943, hatte in der vergangenen Woche bereits eine Schülergruppe mit dem Scholl-Grimminger-Forum Crailsheim erinnert. Sie spielten im Stuttgarter „Geschichtsort Hotel Silber“, der damaligen Gestapo-Zentrale, Spielszenen zum Thema (wir berichteten). Am 27. April präsentiert das Scholl-Grimminger-Forum im Ingersheimer Scholl-Grimminger-Zimmer den Schauprozess gegen die Geschwister Scholl.

Denkmal geschaffen

Am Todestag selbst, also heute, lädt der Arbeitskreis Weiße Rose um 17 Uhr zu einer Führung ins Scholl-Grimminger-Zimmer in der Geschwister-Scholl-Schule in Ingersheim. Im Gedenkzimmer wird mit Wort, Bild und Ton an die Weiße Rose erinnert. Außerdem stehen dort Einrichtungsgegenstände der Familien Scholl und Grimminger. Das sei „einzigartig in Deutschland“, heißt es in einer Pressemitteilung des Arbeitskreises. Zu sehen sind eine Schreibmaschine und Druckmaschinen, die mit denen baugleich sind, die die Mitglieder der Weißen Rose verwendet haben.

Nach der Führung um 18.45 Uhr trifft sich der Arbeitskreis Weiße Rose zur Mitgliederversammlung in der Schule. Um 20 Uhr folgt ein Vortrag von Silke Makowski über die Rote Hilfe – eine bereits in der Weimarer Republik gegründete große, linke Solidaritätsaktion. Sie war im Dritten Reich zwar ab 1933 verboten, arbeitete aber im Verborgenen weiter. „Helft den Gefangenen in Hitlers Kerkern“ ist der Vortrag überschrieben, der die Veranstaltungen in Crailsheim am Todestag von Hans und Sophie Scholl beschließt.

Doch der Veranstaltungsreigen wird weitergehen: Es gibt von Vorträgen über szenische Lesungen, Exkursionen und Spaziergänge alles bis hin zu einem Symposium und zur Enthüllung des Denkmals am Postplatz.

