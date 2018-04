Erneut Bauverzögerungen wegen Frost und Hochwasser

Anzeige

Bieberehren.„Jetzt ist das Ende wirklich in Sicht“, sagte Bauleiter Jan Momberg vom Staatlichen Bauamt Würzburg bei einer der Baustellenbesichtigung der Schäfer-Brücke an der Abzweigung der Staatsstraße 2268 zur Landesgrenze nach Reinsbronn/Sechselbach. Als Ende der am 7. August 2017 begonnenen Baustelle war Ende November 2017 vorgesehen. Doch an der Brücke aus dem Jahre 1957 waren die Schäden höher als zunächst angenommen, und das Ende der Bauarbeiten wurde Ende März 2018 in Aussicht gestellt. Durch Hochwasser und Frost in den Wintermonaten hat sich die Fertigstellung witterungsbedingt erneut hinausgezögert. Als endgültigen Termin für die Verkehrsfreigabe nannte nun Momberg den 30. April. Die Restarbeiten könnten auch bei fließendem Verkehr vorgenommen werden. brun/Bild: Brunecker