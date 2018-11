Erschließung dient vor allem der Landwirtschaft

Röttingen/Strüth.Mit dem Baubeginn des ersten Kernweges in Röttingen auf der Gemarkung Strüth wird ein besonderes Wegebauprogramm des Amtes für ländliche Entwicklung Unterfranken in die Tat umgesetzt. Es ist das erste derartige Projekt in dem Zusammenschluss von 14 Gemeinden im südlichen Landkreis Würzburg. Dazu wurde für den Bau der Verbindungsstraße nach Schäftersheim ein eigenes Flurneuordnungsverfahren angeordnet. Damit wird federführend durch das Amt und die Stadt Röttingen eine neue Straße geschaffen, die vor allem der Erschließung, der Landwirtschaft dient. Neben dem Straßenbau gibt es großzügige Maßnahmen zur Wasserrückhaltung und Ausgleichsflächen mit Begrünungen und Bepflanzungen. Insgesamt kosten die Maßnahmen in Strüth, zu der auch kleinere Orts- und Wegeabrundungen zählen, 650 000 Euro. Davon trägt der Freistaat Bayern etwa 75 Prozent, rund 150 000 Euro steuert die Stadt Röttingen bei. Den Rest trägt die Jagdgenossenschaft. Die Bauarbeiten der Straße mit etwa zwei Kilometern Länge und Nebenwegen dauern bis Frühjahr 2019 und werden von einer Röttinger Firma ausgeführt. pm

