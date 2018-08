Erst ganz am Ende zeigt sich wahre Schönheit

Aub.Mit lebensfrohen Tänzen und in bunten Kostümen wieder Lebensmut für die Überlebenden nach den Pestepidemien des Mittelalters auf die Straße zu bringen, das war ursprünglich der Sinn des Schäfflertanzes. Denn die Schäffler oder Fassmacher hatten während der Pestepidemien den Vorteil, dass sie mir Stoffen wie Schwefel umgingen, die desinfizierend wirkten. So überstanden die Schäffler von allen Berufsgruppen die Krankheitswellen am besten. Sie waren deshalb nach Abklingen der Epidemien dann auch die ersten, die sich wieder in der Öffentlichkeit zeigten.

In Aub wird der Schäfflertanz seit 1924 wieder aufgeführt, hat seither eine gewisse Tradition entwickelt. Die überlieferten Schritte und die Melodien des Tanzes sind deshalb ihrem eigentlichen Ursprung nach noch mittelalterlich geprägt, zumindest die Melodien wirken für heutige Verhältnisse recht einfach. Dafür sind die Kostüme umso farbenfroher. Die Figuren, die die Schäfflertanzgruppe zur Auber Kirchweih vorführte, wirken zunächst verwirrend und zeigen erst, wenn die jeweilige Figur zu Ende getanzt ist, ihre wirkliche Schönheit.

Die Zuschauer des Schäfflertanzes waren von den Vorführungen begeistert. So mancher filmte den gesamten Ablauf der Tänze und besonders, als die Oberschäffler, die Vortänzer, die Kränze aus Weinreben mit den vollen Weingläsern in der Mitte schleuderten ohne den Wein zu verschütten, gab es Szenenapplaus.

Die Melodien für den historischen Schäfflertanz spielten einige Musikantinnen und Musikanten der Historischen Trachten- und Stadtkapelle aus Aub. „Schön, dass auch gleich die Kinder mit dabei sind“ kommentierte eine Besucherin, als sich Musikerinnen zum Auszug der Gruppe mit ihren Kindern anschlossen und mit den Schäfflern auszogen. age

Mittwoch, 22.08.2018