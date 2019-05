Erstmals Staffeln möglich

Schwäbisch Hall.Der Benefiz- Treppenlauf des Diakonie-Klinikums findet am Montag, 15. Juli, ab 18 Uhr statt. Dabei gilt es, mehr als 394 Stufen auf 17 Stockwerken durch das Klinikum zu laufen. Rund 65 Höhenmeter sind zu bewältigen. Ob der Rekord aus dem Vorjahr (2:43 min.) in diesem Jahr erneut gebrochen wird – es bleibt spannend. Seit vier Jahren ist der Diak-Treppenlauf fester Bestandteil der deutschlandweiten Cupwertung bei Treppenläufen. Neben 18 anderen Städten kann damit auch das Diakonie-Klinikum von der Towerrunning Germany Association die Zusage zur Towerrunning Germany Wertung erhalten.

Um an der Wertung teilnehmen zu können, müssen die Läufer an mindestens vier Treppenläufen teilnehmen. Mit Chipwertung wird die Laufzeit exakt erfasst – für Profiläufer geht es um wertvolle Punkte in der Gesamtwertung, für Hobbyläufer um den Spaß und eine genaue Selbsteinschätzung. Erstmals können in diesem Jahr Läufer auch in einer Staffel antreten (eine Staffel benötigt drei Läufer). Jeweils die drei besten Läufer unter den Frauen, Männern und Jugendlichen werden ausgezeichnet. Die Einnahmen des Laufs gehen zu Gunsten der Kardiologie am Diak. Anmeldungen unter treppenlauf@dasdiak.de. diak

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019