„Es braucht politischen Willen“

In das Thema S-Bahn-Verlängerung von Dombühl nach Crailsheim kommt etwas Bewegung. Jetzt sind die Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und Winfried Kretschmann gefragt.

Crailsheim. Auf dem traditionellen Weinfest in Tauberzell im Landkreis Ansbach gab sich kürzlich neben dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder (CSU) allerlei politische Prominenz die Ehre, darunter Dr. Friedrich Bullinger. Der baden-württembergische FDP-Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall warb in einem Gespräch mit Söder „nochmals eindringlich für die Realisierung des Projekts einer die Landesgrenzen überschreitenden Verlängerung der Nürnberger S-Bahn bis zum Bahnhof nach Crailsheim“. So schreibt es Bullinger in einer Pressemitteilung.

In dem Gespräch verwies der FDP-Politiker auf die vom FDP-Ortsverband Crailsheim parteiübergreifend initiierte Unterschriftenaktion: „Die Bevölkerung und die vielen Pendler beiderseits der Landesgrenze wünschen sich schon lange eine Verlängerung der S-Bahn.“ In einem Schreiben an Söder wolle er „die zahlreichen positiven Aspekte und Synergieeffekte auflisten, die für eine rasche Realisierung des Projektes sprächen“, so Bullinger weiter.