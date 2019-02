Etat erreicht eine neue Rekordhöhe

Blaufelden wirtschaftet heuer mit 22,6 Millionen Euro im Haushalt. Neue Schulden lassen sich zur Finanzierung der Projekte nicht vermeiden.

Blaufelden. In einem Satz fasste Bürgermeisterin Petra Weber die finanzielle Richtschnur der Gemeinde Blaufelden für das Jahr 2019 zusammen: „Wir treiben heuer viel um.“ Die Vielzahl der Projekte bildet der Haushalt der Kommune ab, der mit einem Volumen von rund 22,6 Millionen Euro eine neue Rekordhöhe erreicht – ein Plus von 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einstimmig billigte der Gemeinderat den Fahrplan für die Finanzen.

Mit wie viel Geld die Gemeinde Blaufelden in welchen Bereichen wirtschaften will, weiß niemand besser als der Kämmerer Roland Bach. In der jüngsten Sitzung des Kommunalparlaments stellte der Finanzexperte auf dem Rathaus markante Wegweiser durch den Zahlendschungel im 254 Seiten starken Haushaltsplan auf - und machte keinen Hehl daraus, dass er den Umstieg von der althergebrachten Kameralistik auf das neue Doppik-System, das ab 2020 auch in Blaufelden angewendet wird, schon ein bisschen bedauert: „Manche Kollegen sollen ja schon Taschentücher für die Tränen ausgelegt haben.“

Gewerbesteuer fließt üppig

22,6 Millionen Euro werden im Jahr 2019 durch die Kasse der Gemeinde Blaufelden wandern. Davon entfallen 16,7 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt, über den der laufende Betrieb abgewickelt wird. Der Vermögenshaushalt wiederum, über den die Investitionen gesteuert werden, ist mit 5,9 Millionen Euro ausgestattet.

Die wichtigste Einnahmequelle für die Kommune ist die Gewerbesteuer: Roland Bach rechnet mit einem Aufkommen von rund 3,1 Millionen Euro. Vom großen Kuchen der Einkommensteuer erhält Blaufelden einen Anteil in Höhe von 2,7 Millionen Euro, das Land steuert mit seinen Schlüsselzuweisungen weitere 1,6 Millionen Euro bei. Allerdings hält bei den Umlagen sowohl der Landkreis mit 2,3 Millionen Euro als auch das Land mit 1,6 Millionen Euro die Hände ganz weit auf.

Die Investitionen lassen sich in Blaufelden jedoch nur mit neuen Krediten finanzieren. Rund 670 000 Euro wird die Gemeinde bei den Banken ausleihen. Auch ein Griff in die Rücklagen ist notwendig - aus dieser Quelle sollen 900 000 Euro fließen. Immerhin zahlt die Kommune rund 235 000 Euro an Darlehen zurück.

Unter dem Strich wird sich zum Jahresende 2019 der Schuldenstand auf insgesamt 3,4 Millionen Euro erhöht haben. Rein rechnerisch steht dann jeder Bürger von Blaufelden mit 654 Euro in der Kreide.

Viel Geld im Untergrund

Auf Platz 1 der Investitionsliste steht in Blaufelden ein Abwasser- Projekt: Die marode Kläranlage in Wiesenbach hat ausgedient, zum Kostenpunkt von rund 2,1 Millionen Euro wird eine Leitung zur Kläranlage in Blaufelden gelegt.

Weitere 2,1 Millionen Euro steckt die Gemeinde heuer in ein neues Breitbandnetz für die Teilorte Gammesfeld, Herrentierbach, Wiesenbach und Engelhardshausen, das mit rund 1,5 Millionen Euro gefördert wird.

Die weitere Erschließung des Baugebietes „Rothenburger Straße“ in Blaufelden schlägt mit 1,1 Millionen Euro zu Buche. Vollends finanziert wird im Etat 2019 auch das neue Dorfzentrum in Wiesenbach, das sich die Gemeinde insgesamt 3,2 Millionen Euro (bei einer Förderung über 1,2 Millionen Euro) kosten lässt.

Auf der Agenda stehen zudem neue Feuerwehrfahrzeuge für die Abteilungen Gammesfeld und Herrentierbach mit jeweils rund 225 000 Euro. Auch die Sanierung der Beckenhydraulik im Hallenbad in Blaufelden soll in Angriff genommen werden mit Kosten von rund 700 000 Euro. haz

