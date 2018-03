Exhibitionist in Altstadtgeschäft

Anzeige

Rothenburg.Ein bisher unbekannter Exhibitionist belästigte am Samstagmittag eine Verkäuferin in einem Geschäft in der Oberen Schmiedgasse. Der Frau war der etwa 30 Jahre alte Mann aufgefallen, da er sich bereits 30 Minuten dort aufgehalten hatte. Erst als weitere Kunden das Geschäft verlassen hatten, bekundete er Interesse an Figuren aus der Auslage. Hierbei trat er mit heruntergelassenen Hosen an die Frau heran und masturbierte. Als die Geschädigte ihn empört aufforderte, das Geschäft zu verlassen, lief der etwa 1,85 Meter große und kräftige Mann Richtung Marktplatz weg. Er trug einen Trainingsanzug sowie einen grauen Pulli mit Reißverschluss. Wo bzw. wem ist der Mann aufgefallen? Hinweise unter Telefon 09861/9710 an die Polizei Rothenburg.