Exhibitionist ist ermittelt

Künzelsau.Bereits seit einigen Wochen trat in Künzelsau, vorwiegend im Bereich der Austraße, des Klebweges und des dortigen Fuß-/Radwegs ein zunächst Unbekannter als Exhibitionist auf. Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass der Mann im Bereich Austraße wieder sein Unwesen trieb. Ein Zeuge gab der sofort entsandten Streifenbesatzung des Polizeireviers Künzelsau ergänzende Hinweise zum vermeintlichen Täter, die er zuvor von zwei Mädchen erhalten hatte. Eine Streife des Polizeireviers Künzelsau nahm den Mann schließlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes vorläufig fest, als er gerade in einen Pkw einsteigen wollte. In seiner Vernehmung durch Beamte des Kriminalkommissariats Künzelsau zeigte er sich anschließend geständig.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss er sich für insgesamt fünf derartige Straftaten verantworten. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde der 40-Jährige, der im Hohenlohekreis wohnt, am Mittwochmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein polizeiliches Aufenthaltsverfahren eingeleitet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018