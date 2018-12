Exklusives Konzert für Jazzliebhaber

Schwäbisch Hall.Im Rahmen der Künstlerdozentur des Studiengangs „Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit-, Sportmanagement“ an der Reinhold-Würth-Hochschule im Wintersemester 2018/2019 und der damit verbundenen #hautnah-Konzertreihe BK ON STAGE findet am Mittwoch, 9. Januar, die Veranstaltung Jazz@the Arts in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall statt. Joo Kraus und das Streichquartett der Würth Philharmoniker spielen hier ein exklusives Konzert für alle Jazzliebhaber.

Von kubanischen Rhythmen bis hin zu arrangierten Songs des King of Pop, Michael Jackson, kann der Solotrompeter Joo Kraus eine breite Palette an Musikstücken mit seinem unverwechselbaren Ton erklingen lassen.

Der Ulmer Trompeter startete in seine Karriere, als er mit 19 Jahren den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewann. Mit dem Kraan-Bassisten Hellmut Hattler gründete er das Duo „Tab Two“, mit dem er durch ganz Europa, Asien sowie Amerika tourte und Erfolge feierte. Joo Kraus veröffentlichte 2011 sein fünftes Soloalbum „Painting Pop“, wofür er den Echo Jazz als bester Trompeter erhielt. 2016 veröffentlichte er sein jüngstes Album JooJazz.

Der Veranstaltungsbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. An diesen Abend erwartet die Besucher ruhiger, klangvoller Jazz mit Joo Kraus und einem ausgewählten Ensemble der Würth Philharmoniker sowie anderen Musikern.

Der Eintritt ins Konzert ist frei. Weitere Informationen unter: www.hs-heilbronn.de/bk-on-stage

Um den praktischen Bezug der Studierenden mit Schwerpunkt Kultur- und Freizeitmanagement zu vertiefen, entstand an der Reinhold-Würth-Hochschule die Idee der Künstlerdozentur: Ziel ist es, Künstler direkt am Hochschulstandort in der Lehre zu integrieren.

Bisher wurden neben anderen Künstlern der Kabarettist Christoph Sonntag, die Popgruppe Fools Garden oder der Moderator Matthias Holtmann als Künstlerdozenten gewonnen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018