Experten direkt Fragen stellen

Schwäbisch Hall.In den Räumen der Bausparkasse in Schwäbisch Hall, findet am Samstag, 27. Oktober, der mittlerweile vierte Parkinson-Fachtag für Patienten und Angehörige sowie Interessierte unter der Leitung von Privat-Dozent Dr. Birgit Erting, Chefärztin der Neurologischen Klinik, statt. Von 9.30 bis 15 Uhr wird über die neuesten Entwicklungen in Diagnostik und Therapie der Parkinson-Krankheit informiert. „Es gibt noch kein Heilmittel, aber wirkungsvolle Medikamente und Therapien gegen viele Beschwerden, die die Krankheit mit sich bringt“, so Herting. Lebensqualität trotz Parkinson ist deshalb auch das Thema der Veranstaltung. Ab 9.30 Uhr wird in Vorträgen über die Parkinson-Krankheit informiert. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Mittags-Imbiss mit anderen Betroffenen auszutauschen, Experten direkt zu befragen und sich beim Sozialdienst des Diakonie-Klinikums darüber zu informieren, welche Hilfen Betroffenen zustehen. Die Teilnahme am Parkinsontag ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 19. Oktober, unter Telefon 0791/7534671 oder per E-Mail unter nicole.scheuenstuhl@dasdiak.de möglich. Hier kann man auch das detaillierte Programm anfordern. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018