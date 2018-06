Fahndung nach rotem Astra

Anzeige

Schöntal.Um Hinweise zu einem Diebstahl eines kompletten Zigarettenautomaten, der am Montag gegen 0.30 Uhr in Schöntal-Oberkessach an der Einmündung Rathausweg/Unterkessacher Straße aufgestellt war, bittet der Polizeiposten Krautheim. Die unbekannten Täter schraubten den Automaten von der Metallkonstruktion ab und luden ihn in ein Auto. Zirka zehn Minuten zuvor hatte ein Zeuge drei männliche Personen beobachtet, die sich am Automaten zu schaffen machten. Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte, stiegen die Personen in einen roten Pkw und fuhren davon. Danach dürften die Täter zurückgekehrt sein, um den Automaten zu entwenden. Etwa eine Woche zuvor fiel diesem Zeugen ein roter, älterer Opel Astra mit Stufenheck auf, der in unmittelbarer Nähe des Automaten stand. Hinweise werden an den Polizeiposten Krautheim unter Telefon 09294 / 234 erbeten.