Fahren, Springen und Dressur

Mit erstmals drei aufeinanderfolgenden Wettkampf wochenenden startet die Turniersaison beim RFV Rot am See.

Rot am See. Die Reitanlage auf dem Muswiesengelände in Musdorf entwickelt sich dabei immer weiter zu einem vielfältigen Trainings- und Wettbewerbszentrum für Pferdesportler aus ganz Süddeutschland.

Am letzten März-Wochenende findet die zweite Neuauflage des Musdorfer Kutschenturniers statt. Nach dem erfolgreichen Neubeginn als zusätzlicher Turnier-Freitag im Vorjahr rücken die Fahrsportler nun mit einem eigenen Turnier am Sonntag den 31. März mehr ins Licht der Aufmerksamkeit. Für Ein- und Zweispänner-Kutschen mit Pferden und Ponys finden zahlreiche Hindernisswettbewerbe und Geländehindernis-Wettbewerbe statt.

Am Samstag und Sonntag des ersten Aprilwochenendes sind auf der Musdorfer Reitanlage Springprüfungen bis zur anspruchsvollen Klasse M** (1,40 m) ausgeschrieben.

Am Zweiten Aprilwochenende sind die Springprüfungen am Samstag und Sonntag sogar bis zur schweren Klasse S* (1,45m) ausgeschrieben, außerdem gibt es zahlreiche Breitensportwettbewerbe für Turniereinsteiger und Freizeit-Sportler. Zusätzlich wird das dritte Turnierwochenende um Dressurprüfungen am Freitag auf drei Tage erweitert. Neben zahlreichen Nachwuchs- und Aufbauprüfungen für junge Dressurpferde sowie Pony- und Jugendprüfungen findet als unbestrittener Höhepunkt auch eine Dressurprüfung Klasse S***- Intemediaire II statt. Diese äußerst schwere und anspruchsvolle Dressurprüfung findet auf einem eigens auf dem großen Turnierplatz eingerichteten Dressurviereck statt und ist nach einer Aufgabe des Weltreiterverbandes FEI zu reiten. Die Darbietung dauert pro Pferd mehr als fünf Minuten, dabei sind u.a. Fliegende Galoppwechsel, Passagen, Piaffen, Traversalen und Galopp-Piouretten zu zeigen.

Turnierchef Dr. Volker Hollenbach freut sich bereits im Vorfeld auf spannende drei Wochenenden: „Dank des Engagements der Mitglieder des RFV Rot am See, aber auch unserer Sponsoren und Unterstützer, konnten wir in den letzten Jahren unser Angebot konsequent und nachhaltig ausbauen. Dieses Jahr können wir in den drei Disziplinen Fahren, Springen und Dressur tolle Wettbewerbe für Teilnehmer und Zuschauer anbieten. Ich freue mich auch besonders auf die Premiere der S***-Dressur Intermediaire II auf internationalem Niveau.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019