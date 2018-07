Fahrzeuge knacken regelmäßig alle Rekorde

Anzeige

Pfedelbach.Die Eignerfamilie um Unternehmensgründer Otto Rettenmaier hat Dr. Gerald Karch zum CEO der TII Gruppe (Transporter Industry International) bestellt, zu der auch die Scheuerle Fahrzeugfabrik in Pfedelbach gehört. In dieser Position übernimmt der 54-jährige Maschinenbauer den Vorsitz der Geschäftsleitung des Weltmarktführers von Schwerlastfahrzeugen mit hydraulisch abgestützten Pendelachsen.

Karch verfügt nach Konzernangaben über rund 20 Jahre Erfahrung in technisch führenden Industrieunternehmen, zuletzt als CEO des Betonpumpenherstellers Putzmeister. In seiner Rolle als Vorsitzender der Geschäftsleitung will er die strategische Weiterentwicklung der TII Gruppe vorantreiben.

Zur Transporter Industry International GmbH (TII Group) gehören die Firmen Schuerle Fahrzeugfabrik, die Nicolas Industrie in Champs-sur-Yonne (Frankreich), die Kamag Transporttechnik in Ulm sowie die TII India (TIIger) in Bawal bei Delhi (Indien).