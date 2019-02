Fast halbe Million mehr

Stolze 470 500 Euro teurer als die zweite Kostenberechnung vom 18. Dezember 2015 kommt die Baumaßnahme Sanierung/Umbau Marktplatz 7.

Röttingen. Gegenüber der von Dag Schröder ursprünglichen Berechnung vom 29. Oktober 2014 wird die Sanierung sogar um 554 700 Euro teurer. Die Zuschüsse in Höhe von 599 600 Euro fielen gegenüber den eingeplanten 628 000 Euro auch etwas geringer aus. Die Stadt Röttingen muss somit rund eine Million Euro für das 18 Jahre lang leerstehende ehemalige Gehöft und jetzt als Restaurant genutzte Haus aus dem 17. Jahrhundert am Marktplatz selbst „berappen“.

In den Gesamtkosten von 1 647 735Euro stecken 231 252 Euro für die Einrichtung der verpachteten Gaststätte „Bürgerstuben“. Überwiegend nicht vorher erkannte Baumängel führten zu der Preissteigerung. Vor allem die Scheunen im rückwärtigen Teil waren ruinös, einsturzgefährdet und wurden abgebrochen. Mit der Maßnahme soll vor allem der Marktplatz belebt werden.

„Das darf uns nicht mehr passieren“, meinte Bürgermeister Martin Umscheid nach der einstimmigen Genehmigung des Kostenfeststellungsbeschlusses.

Einstimmig in die Hände der KFB Baumanagement GmbH (Kommunale-Fach-Beratung) aus Reuth legte der Röttinger Rat die Erschließung des Baugebiets am Kapellenberg. Als Kosten für die übernommenen Dienstleistungen des 2,4 Hektar großen Gebietes wird der unabhängige Partner der Kommunen 55 400 Euro in Rechnung stellen. Umgerechnet auf den Quadratmeterpreis der Grundstücke bedeutet die Erschließungsträgerschaft rund 3,30 Euro. Als Ergänzung zur Bürgerversammlung teilte Bürgermeister Umscheid mit, dass es rechtlich so richtig ist, dass die Stadt beim Winterdienst Streusalz verwenden darf und der Bürger nicht. Im kommenden Jahr wird Röttingen auf das umweltschonende Streugranulat Blähton zurückgreifen. Eine Neuanschaffung mit Umrüstung eines neuen Streusalzgerätes würde 12 000 Euro kosten und wäre somit unwirtschaftlich. Mit dem korrosionsarmen Alternativmittel Blähton, es zieht keine Feuchtigkeit, kann das vorhandene Gerät weiter benutzt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019