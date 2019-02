Ferkel hatte Schwein

Rothenburg.Ein Pkw-Fahrer teilte am Mittwoch gegen 14.30 Uhr mit, dass er auf der A 7 in Richtung Ulm, Höhe des Parkplatzes Kreuzfeld, ein Ferkel liegen sah. Die herbeigerufene Polizeistreife fand tatsächlich ein rund vier Wochen altes Ferkel im Graben rechts neben der Autobahn. Da das Tier noch lebte, wurde ein Tierarzt dazu gerufen, der die nur oberflächlichen Wunden des kleinen Schweinchens versorgte. Über die Ohrmarke konnte der Züchter ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass das Ferkel zu einem aus 606 Tieren bestehenden Transport gehörte. Wie es aus dem Tiertransporter auf die Fahrbahn gelangte, ist bis jetzt noch nicht abschließend geklärt. Fest steht jedoch, dass das Ferkelchen seiner eigentlichen Bestimmung zunächst einmal entgeht, da mit dem Eigentümer vereinbart wurde, dass das Tier in einem privaten Stall unterkommt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019