Fernsehhistoriker Knopp in Künzelsau

Anzeige

Künzelsau.Der bekannte Fernsehhistoriker Guido Knopp kommt am Dienstag, 25. Septermber, 20 Uhr zum Treffpunkt Forum nach Künzelsau. Im Gespräch mit Bernadette Schoog wird der Wissenschaftler erzählen, warum er für seine Recherchen, wann immer möglich, Zeitzeugen befragt und wie er es schafft, den Stoff, der in Schulen meist Langeweile auslöst, so interessant und spektakulär darzubieten. Der Eintritt zu der Veranstaltung im Alma-Würth-Saal ist frei. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, weshalb um verbindliche Anmeldung gebeten wird. K arten können ab 1. August per E-Mail unter kultur@wuerth.com bestellt werden. pm