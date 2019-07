Fest mit Vortrag von Bestsellerautor

Leuzenbronn.Unter dem Thema „Mit 50 Euro um die Welt“ steht der

Leuzenbronner Tag am 14. Juli. Um 10 Uhr ist ein Festgottesdienst; gleichzeitig Kinderprogramm, anschließend ist Bewirtung in der Festhalle. Um 14 Uhr startet die Festversammlung. Festredner Christopher Schacht ist im Alter von 19 Jahren mit 50 Euro in der Tasche auf eine Reise um die Welt gestartet. Er wird davon berichten, dass er vier Jahre unterwegs war, 45 Länder bereist und 100 000 Kilometer zu Fuß, per Anhalter und auf Segelbooten zurückgelegt hat. Seinen Lebensunterhalt hat er sich als Goldwäscher, Schleusenwart, Babysitter und Fotomodell verdient.

Sein Buch „Mit 50 Euro um die Welt“ schaffte es in die Spiegelbestseller-Liste. Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung übernehmen die Posaunen- und Kirchenchöre. pm

