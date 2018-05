Festakt und Konzert

Anzeige

Aub.Anlässlich der Restaurierung der Schlimbach Orgel (1865) durch Orgelbaumeister Giovanni Crisostomo veranstaltet die Stadt Aub einen Empfang mit Orgelkonzert am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr in in der Spitalkirche.

Seit 1994 ist Rudolf Müller Kirchenmusiker an der Klosterkirche Mariannhill in Würzburg. Dort ist er künstlerischer Leiter einer internationalen Konzertreihe und leitet das von ihm gegründete Mariannhill Chamber Orchestra. Als Konzertorganist spielte er auf renommierten Musikfestivals.

Rudolf Müller ist Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe (Erster Preis und Publikumspreis beim Internationalen Bachwettbewerb Wiesbaden, Erster Preis und Publikumspreis beim Internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation Schwäbisch Gmünd), außerdem war er Stipendiat des Kuratoriums Schlosskirche Bad Homburg. Sein Programm auf der Schlimbach-Orgel beinhaltet Werke von J. S. Bach, Mendelssohn Bartholdy, Boëly, Grömling und eigene Improvisationen. Eine Orgelführung findet um 10.15 Uhr statt.