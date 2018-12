Fingerfertigkeit und Kreativität sind gefragt

Künzelsau.„Sie sind die Botschafter unseres Handwerks.“ Mit diesen Worten würdigte Wolfgang Herbst, stellvertretender Landesinnungsmeister des Fleischerhandwerks Baden-Württemberg, die Teilnehmer des Landes-Leistungswettbewerbs der Fleischer und Fleischereifachverkäufer, der in Fachräumen der Gewerblichen Schule Künzelsau stattfand.

Acht Wettbewerber

An zwei Tagen traten drei Fleischer und fünf Fleischereifachverkäufer aus den Kammerbezirken Baden-Württembergs in unterschiedlichsten Disziplinen an und stellten ihr Können unter Beweis.

Zu den Arbeitsproben der Fleischereifachverkäufer zählten unter anderem das Legen und Garnieren, das Herstellen und Anrichten von Fingerfood, Fleischbenennung und Verkaufsgespräch, Kundenberatung und das Herrichten und Präsentieren eines Hauptgerichts.

Bei den Fleischern wurde neben der Zubereitung einer Pastete, dem Herstellen einer Grillplatte und dem Herrichten eines Hauptgerichtes aus einer Lammkeule auch die Kerndisziplin, das Auslösen und Zuschneiden einer Rinderkeule mit Roastbeef, abgeprüft und verglichen.

Die Ergebnisse aller Teilnehmer lagen so eng beieinander, dass jeder bei mindestens einer Disziplin an der Spitze lag.

Alle Teilnehmer erhielten bei der Siegerehrung ein Messergeschenk und einen herbstlichen Blumenstrauß vom Landesinnungsverband des Fleischerhandwerks.

Auch der Schulträger, vertreten durch Ursula Mühleck, Dezernentin für Familie, Bildung und Gesundheit im Hohenlohekreis, ließ es sich nicht nehmen, alle Teilnehmer mit einem kleinen Geschenk für die Leistungen, die sie im Wettbewerb gezeigt hatten, zu ehren.

Gewonnen haben letztendlich Anna-Lena Schlegel (Fleischereifachverkäuferin aus Albstadt, Kammerbezirk Reutlingen) und Gina Benz (Fleischerin aus Köngen, Kammerbezirk Stuttgart). Beide haben sich somit auch für die Vorauswahl der deutschen Nationalmannschaft qualifiziert.

Im elterlichen Betrieb

Benz ist 24 Jahre alt und im elterlichen Betrieb in Köngen tätig. Nach ihrem Studium (Food Management) in Heilbronn hat sie die Ausbildung zur Fleischerin absolviert und sich nun in der Männerdomäne des Fleischerhandwerks durchgesetzt.

Obwohl es nicht immer einfach war, sich „gegen Jungs durchzusetzen“, ist sie glücklich über die Entscheidung diesen Beruf gewählt zu haben.

Ihren Beruf beschreibt sie als einen leidenschaftlichen Beruf, der viel Fingerfertigkeit und vor allem auch der Kreativität bedarf und sie hofft, dass in Zukunft auch andere junge Menschen begreifen, dass es sich bei diesem Handwerk nicht nur um einen körperlich anspruchsvollen Beruf in der Kälte handelt.

Anstrengend, aber lehrreich

Die letzten beiden intensiven Wettbewerbstage waren laut Benz zwar anstrengend, jedoch auch lehrreich und boten die Möglichkeit, sich mit anderen aus der Branche mit derselben „Berufung“ auszutauschen. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018