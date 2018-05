Finissage von „Tauberblau“

Anzeige

Rothenburg.Seit Anfang April zeigt der Rothenburger Zeichner Hans-Georg Pflugradt im Wildbad einen Teil seiner Arbeiten mit engem Bezug zur Stadt Rothenburg und der sie umgebenden Landschaft. Am letzten Tag seiner Ausstellung „Tauberblau. Zwischen Stadt- und Wildbadzauber“ gibt er noch einmal Einblicke in sein Leben und sein Arbeiten als Zeichner. Die Finissage mit Führung findet am Sonntag, 6. Mai, ab 13 Uhr statt. Die Ausstellung im Wildbad ist auch am Donnerstag und Freitag (3./4. Mai) zu sehen, jeweils von 8 bis 19 Uhr.

„Lieder ohne Worte?“ – diese Frage steht über dem Abschlusskonzert von „d’accord“ am Sonntag, 6. Mai, 15 Uhr im Rokokosaal des Wildbads Rothenburg. Durch den musikalischen Nachmittag führt der fernseh-bekannte Schauspieler Frederic Böhle. pm