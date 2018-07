Firma hält an Vorhaben fest

Anzeige

Auch nach dem Bürgerentscheid in Satteldorf (wir bericheten) hält das Unternehmen Schön und Hippelein am Steinbruch-Vorhaben fest. Die Bürgerinitiative warnt die Firma vor Imageverlust.

Satteldorf. Fast 68 Prozent der Satteldorfer, die sich am Sonntag am Bürgerentscheid beteiligt haben, stimmten gegen den geplanten Steinbruch bei Bölgental. Doch damit ist das umstrittene Vorhaben der Firma Schön und Hippelein noch lange nicht vom Tisch. Das Unternehmen hält an dem Projekt fest und hat in einer Pressemitteilung angekündigt, „zügig einen Genehmigungsantrag zu stellen“. Ein Datum wurde nicht genannt, bislang war von Oktober die Rede. Über den Antrag entscheidet das Landratsamt.

Frank Hippelein, Geschäftsführer von Schön und Hippelein, schreibt zum Ausgang des Bürgerentscheids, dass er ihn „sehr bedauert“. Und fährt fort: „Für die Bürgerinitiative und die Ja-Wähler wird das Wahlergebnis zu einem sehr teuer erkauften Erfolg.“ Selbstverständlich werde die Planung für den Steinbruch, der den jetzigen bei Neidenfels ablösen soll, „im Vertrauen auf Gesetze und Verordnungen“ fortgesetzt.