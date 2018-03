Fischer ziehen ihre Klage zurück

Anzeige

Kirchberg.Durch den Großbrand in einer Mühle im Jahr 2015 ist es in Kirchberg-Lobenhausen zu einem massiven Fischsterben in der Jagst gekommen. Auf dem Gelände eines Landhandels lagerten größere Mengen an Düngemitteln, die sich mit dem Löschwasser vermischten, was zu einer Schädigung des Fischbestandes mit zirka 20 Tonnen toten Fischen führte.

Das Land Baden-Württemberg und der Landkreis Schwäbisch Hall wurden deshalb neben dem Mühlenbesitzer von den Fischereivereinen beim Landgericht Ellwangen auf Kostenersatz in Höhe von rund 650 000 Euro verklagt.

Kürzlich wurde vor dem Landgericht Ellwangen ein Vergleich zwischen den beteiligten Fischereivereinen und dem Mühlenbesitzer sowie der Stadt Kirchberg/Jagst erzielt (wir berichteten). Der Rechtsanwalt der klagenden Vereine hat nun die Schadensersatzklagen gegen das Land Baden-Württemberg und den Landkreis Schwäbisch Hall zurückgenommen und die Angelegenheit für erledigt erklärt. Die Verfahrenskosten müssen von den Klägern getragen werden. Der Haller Landrat Gerhard Bauer sieht sich durch die Klagerücknahme in seiner Auffassung bestätigt, dass den Bediensteten des Landratsamtes keine Fehler bei der Schadensbekämpfung unterlaufen sind. lra