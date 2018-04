Fleckvieh mit Höchstpreisen

Anzeige

Fleckvieh: Die beiden angebotenen Jungbullen überzeugten neben sehr guten Mutterleistungen vor allem durch ihre hohen Zunahmen von 1530 g/Tag und besten Exterieurdaten. Im Mittel erlösten sie 1750 Euro.

Von überwiegend hervorragender Qualität zeigten sich die 39 angebotenen Jungkühe. Ein sehr hohes Euterniveau und ein Durchschnittsgemelk von 29,2 kg Milch stand den Käufern gegenüber. Diese honorierten dies auch mit einem gegenüber der Vorauktion deutlich angestiegenen Durchschnittspreis von 1558 Euro. Herausragende Kühe waren eine sehr typ- und euterstarke Manuap-Tochter mit 29,2 kg Milch vom Betrieb Göggerle aus Rainau-Dalkingen, die 1820 Euro erlöste. Eine Bilderbuchkuh von Familie Pröger aus Kirchberg-Dörrmenz, die für ihre kapitale Manor-Tochter 1720 Euro erzielte, sowie eine Manton- Tochter von Familie Gommel aus Ditzingen, die 35,1 kg Milch leistete und 1820 Euro kostete. Der Betrieb Gommel stellte eine überragende vierköpfige Jungkuhgruppe mit durchschnittlich 32 kg Milch zum Verkauf. Den Tageshöchstpreis von 2420 Euro erzielte die mit 36,9 kg Milch leistungsstärkste Jungkuh. Hierbei handelte es sich um eine Manor-Tochter von Familie Haag aus Sulzbach/Murr-Berwinkel.

Sehr flott wechselten die 65 angebotenen und mit durchschnittlich 87 kg recht schweren Kuhkälber für im Mittel 3,71 Euro netto je kg Lebendgewicht oder 322 Euro je Tier den Besitzer. Einige züchterisch interessante Kuhkälber erlösten 500 Euro.

Sehr flott zeigte sich auch die Versteigerung der 299 Bullenkälber. Für die Tiere mit einem Durchschnittsgewicht von 84 kg wurden im Mittel 485 Euro je Tier ausgegeben, woraus sich ein Kilopreis von 5,79 Euro errechnet. Spitzenkälber erlösten bis sieben Euro je kg Lebendgewicht.

Die nächsten Auktionen in Ilshofen finden am kommenden Mittwoch, 13. April (Kälber Fleckvieh) sowie am Donnerstag, 26. April (Großvieh und Kälber Holsteins und Fleckvieh mit Sondergruppe Weiderinder und Jungbullen Fleckvieh) statt. ths

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018