Försterin erklärt bei Gängen das Konzept

Schrozberg.Wer in einem Wald seine letzte Ruhe finden möchte, kann dies nun auch bei Schrozberg. Unweit der Stadt wurde jetzt der „Friedwald Hohenlohe“ eröffnet. Damit gibt es in Baden-Württemberg insgesamt 13 Standorte der „Friedwald GmbH“.

Schrozbergs Bürgermeisterin Jacqueline Förderer, Waldeigentümer Prinz Maximilian zu Hohenlohe-Bartenstein und Dr. Hans-Adam von Schultzendorff von Friedwald haben den Bestattungswald jetzt in Betrieb genommen.

99 Jahre Laufzeit

„Mit der Widmung als Friedhof hat der Wald eine neue, tiefe Bedeutung erlangt“, sagt Maximilian zu Hohenlohe-Bartenstein. „Mit einer Laufzeit, die auf 99 Jahre ausgelegt ist, wird der Wald bis ins Jahr 2118 als Ort der letzten Ruhe geschützt.“ Von dem Erfolg des Projekts überzeugt zeigt sich Förderer. „Schon im Vorfeld der Eröffnung sind immer wieder Bürger auf mich zugekommen, die sich einen solchen Bestattungswald gewünscht haben. Ich freue mich, jetzt in unserer Stadt dieses Angebot bieten zu können.“

Neben den drei Gastgebern sprach an der Eröffnung auch Pfarrer Philipp Mayer von der Kirchengemeinde Ettenhausen/Riedbach und Pastoralreferent Felix Edelmann vom katholischen Pfarramt im Rahmen einer ökumenischen Andacht.

Abbaubare Urnen

Im Anschluss an die Redebeiträge wurde gemeinsam der Eröffnungsbaum – eine Linde – gepflanzt. Danach hatten die Gäste Gelegenheit, das Waldstück und das Konzept der Bestattung in der Natur im Rahmen einer Waldführung kennenzulernen, so „Friedwald“ in einer Pressemitteilung.

In dem Laubwald stehen Hainbuche, Eiche und vereinzelt auch Ahorn, Buche und Linde als Bestattungsbaum zur Auswahl. Unter ihnen ruht die Asche Verstorbener in biologisch abbaubaren Urnen. Die Fläche ist nach Unternehmensangaben rund 24 Hektar groß.

Interessenten haben regelmäßig an zwei Samstagen im Monat die Möglichkeit, den Friedwald Hohenlohe bei kostenlosen Waldführungen kennenzulernen.

Bei dem Spaziergang zeigt die Försterin Julia Thosz die Schönheiten des Waldes, erklären das Konzept des Bestattungswaldes und beantworten alle Fragen von Vorsorge bis Beisetzung.

Die nächsten Termine sind am 25. Mai und am 15. Juni jeweils um 14 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06155/ 848-200.

Pionier der Naturfriedhöfe

Die Friedwald GmbH hat ungewohnte Wege beschritten und neue Akzente in der Bestattungskultur gesetzt.

Als Pionier und führender Anbieter der Naturbestattung in Deutschland bietet das Unternehmen eine Alternative zum konventionellen Friedhof.

Friedwald ermöglicht in Kooperation mit Ländern, Kommunen, Kirchen und Forstverwaltungen Baumbestattungen in ausgewiesenen Bestattungswäldern. Jeder der 66 Standorte ist ein nach öffentlichem Recht genehmigter Friedhof im Wald.

Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Griesheim bei Darmstadt beschäftigt rund 130 Mitarbeiter am Unternehmenssitz (Verwaltung, Kundenbetreuung) und bundesweit (Standort- und Forstbetreuung). Zudem betreuen rund 140 Förster vor Ort. pm

