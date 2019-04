„Folgeprozesse sind vorprogrammiert“

Schwäbisch Hall.Die Vergleichsverhandlungen über die Namensrechte für das Hohenloher Landschwein sind gescheitert.

Wer darf mit den Begriffen „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“ sowie mit zahlreichen weiteren, ähnlichen Namen werben? Darum dreht sich ein Markenrechtsstreit zwischen der Landmetzgerei Setzer, Wolpertshausen, und der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft BESH (wir berichteten). Im Januar war Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht. Der Vorsitzende Richter Christoph Stefani hatte damals beiden Beteiligten nahegelegt, einen Vergleich auszuhandeln.

Die Mahnung des Richters hielt nicht lange. Rudolf Bühler, der die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft vertritt, hatte einen Vergleichsvorschlag vorgelegt: Die Haltungsrichtlinien, die an die Kollektivmarken geknüpft sind, sollten geöffnet werden. Wer unter diesem Namen Fleisch vermarkte, brauche nicht Mitglied im Beratungsdienst der BESH sein müssen. Die nötige Kontrolle sollte auch von anderen Stellen übernommen werden. Neben dem Schlachthof der BESH sollten auch andere Schlachtbetriebe zugelassen werden. Beibehalten werden sollten indes die Qualitätsrichtlinien.

Komplett konträre Ansichten

„Für uns Hohenloher Bauern ist es unverzichtbar, dass die verbindlichen Richtlinien eingehalten werden müssen bei der Erzeugung und Vermarktung unserer Qualitätsprodukte. Sonst ist unsere Existenz bedroht und die Verbraucherschaft wäre getäuscht“, argumentiert Bühler. „Traditionelle Spezialitäten dürfen nicht gepanscht werden. Dieses Prinzip wolle die Firma Setzer, mit weiteren Fleischhändlern im Hintergrund, ganz offensichtlich aushebeln. Dr. Stillner hat das Vergleichsangebot abgelehnt.“ „Die Vergleichsgespräche sind gescheitert, bevor sie überhaupt begonnen haben“, stellt Benjamin Stillner, Anwalt der Landmetzgerei, fest. Anlass für die Absage sei gewesen, dass die BESH im März die Landmetzgerei abgemahnt hatte. Diese hatte auf der firmeneigenen Homepage von einer „Hetzkampagne“ der BESH gegen seinen Betrieb geschrieben. Rudolf Bühler habe bereits Wochen vor der mündlichen Verhandlung vor dem OLG von dieser Stellungnahme gewusst, stellt Stillner fest.

Dass der BESH-Chef nun nach der Verhandlung und vor Beginn der Vergleichsverhandlungen mit einer neuen Abmahnung nachkarte, zeige, dass dieser an einem Vergleich in Wahrheit gar nicht interessiert sei, sondern die Angelegenheit weiter eskalieren lassen wolle.

Dem entgegnet Bühler: Es sei richtig, „dass wir die Firma Setzer abgemahnt haben, dass Herr Setzer die falschen Anschuldigungen von seiner Homepage nehmen soll. Dies hat jedoch nichts mit der Nichtannahme des Vergleichsangebots zu tun“.

In der Absage der Vergleichsverhandlungen an Bühler argumentierte Setzers Anwalt wie folgt: Wegen der Vielzahl an Kollektivmarken der BESH könne keine Werbung geschaltet werden, ohne stets zu prüfen, ob nicht Schutzbereiche der Kollektivmarken betroffen seien. „Folgeprozesse sind aufgrund der ungeklärten Rechtslage vorprogrammiert.“ Seine Mandanten wünschten eine Entscheidung, um künftig Rechtssicherheit zu haben. es

