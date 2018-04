Fränkische Dialekt- und Musikkultur in geballter Form und Farbe

Anzeige

Burgbernheim.Zum zweiten Mal findet in Burgbernheim das fränkische Mundart-Festival „Edzerdla“ statt, und zwar am Wochenende 16./17. Juni. Ein Regionalmarkt und ausgewählte Verköstigungsstände bieten Angebote für Herz, Hirn und Bauch. Kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung, Shuttle-Busse bringen die Besucher zum Festivalgelände. Auf dem idyllischen Kapellenberg mit seinem besonderen Flair wird an den zwei Tagen ab 12 Uhr ein vielfältiges Programm geboten. Viele bekannte fränkische Dialektkünstler aus den Bereichen Musik, Literatur, Kabarett und Kleinkunst sind mit von der Partie, aber auch jede Menge Neuentdeckungen und Geheimtipps. Angekündigt sind u.a.: Häisd’n’däisd vom Mee, Kellerkommando, Wolfgang Buck, Bernd Regenauer, Oliver Tissot, Sven Bach, Klaus Schamberger, Fitzgerald Kusz, Gerhard C. Krischker, Johann Müller, Helmut Haberkamm, The Traveling Playmates, Skinny Winni Band, Waldschrat, Weidwingl, Der Schdief, Gedsnoaweng, Günter Ermann, Wolfgang Mai, Heiner und Död, Eckhard Studtrucker, Heiner Bomhard, Blao, Bambägga, ALC, Günter Hießleitner, Harald Weigand, Manfred Kern, Michl Zirk, Eberhard Wagner, Matthias Kröner, Hans Meyer, Wastel Kauz und die Gilde des guten Geschmacks.

Das Programm im Detail findet man im Internet unter www.edzerdla.de.