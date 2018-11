Freibad ist fast verschwunden

Der Förderverein reißt derzeit die maroden Gebäude am Schrozberger Freibad ab und schafft Platz für den Neubau. Spätestens zur Saison 2020 sollen wieder Badefreuden möglich sein.

Schrozberg. Der Förderverein „Freibadfreunde“ in Schrozberg löst gerade ein Versprechen ein: Ein gutes Dutzend Bürger aus allen Berufsgruppen verwandelt sich seit gut zwei Monaten an jedem Samstag in hoch motivierte Bauarbeiter.

Ehrenamtlich investiert die Gruppe jede Menge Muskel- und Arbeitskraft in den Abriss des alten Freibades im Vorbachtal, spart damit der Stadt bares Geld bei einer kostspieligen Investition und schafft Platz für den Neubau der feuchtfröhlichen Freizeitstätte, die spätestens in der Sommersaison 2020 wieder für unbeschwerte Wasserfreuden in Schrozberg sorgen soll.

Vor drei Jahren läutete schon das Totenglöcklein für das marode Freibad, an dem der Zahn der Zeit über 85 Jahre lang heftig genagt hatte: Das Stadtparlament lehnte im September 2015 mit 16 zu 7 Stimmen eine Sanierung ab.

Zur Umkehr verpflichtet

Damit wäre das Schicksal des Freibades eigentlich besiegelt gewesen – hätte es nicht im Januar 2016 einen Bürgerentscheid gegeben, der die Kommunalpolitiker zur Umkehr und zu einer Sanierung des Freibades verpflichtete, die quasi einem Neubau gleichkommt. Schon vor dem Votum der Bürger sagte der Förderverein mit derzeit 150 Mitgliedern in seinen Reihen zu, sich tatkräftig an der Umsetzung des Projektes beteiligen zu wollen.

Die „Freibadfreunde“ hielten Wort: Zug um Zug arbeiten sich die freiwilligen Helfer, die durch Getränke- und Essenspenden gestärkt werden, derzeit an jedem Samstag durch die uralten Gebäude und ihre technischen „Innereien“.

Bis auf das Becken ist das alte Freibad mittlerweile fast vollständig von der Bildfläche verschwunden. So lange das Wetter in diesem Jahr noch mitspielt, wollen die „Freibadfreunde“ auch an den kommenden Samstagen Hammer, Bohrer, Schaufel und Flex in die Hände nehmen.

Jeder Bürger kann mitmachen – eine Mitgliedschaft im Förderverein ist hierfür nicht erforderlich, alle Helfer sind über die Stadt Schrozberg gegen eventuelle Arbeitsunfälle versichert.

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Fördervereins, des Gemeinderats, dem Planungsbüro Richter und Rausenberger und Bürgermeisterin Jacqueline Förderer hatte zuvor die Agenda für die Abrisstruppe festgelegt, deren Arbeit wiederum von Steffi Baumgartl-Müller koordiniert wird. Überbleibsel, wie Spinde, gingen weg wie warme Semmeln und Souvenirjäger konnten sich auch einschlägige Verbotsschilder („Nicht vom Beckenrand springen“) sichern.

Derzeit sind noch Wasserpumpen im Angebot. Laut Kathrin Müller, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins stehen noch unzählige Arbeitsstunden an.

Längere Öffnungszeiten

Wenn das neue Freibad im Jahr 2020 eröffnet wird, unterstützen voraussichtlich mindestens zehn ausgebildete Rettungsschwimmer den städtischen Bademeister und ermöglichen damit längere Öffnungszeiten für die Badestätte. Und auch die Pflege des Freibad-Geländes will künftig der Förderverein übernehmen. Harald Zigan

