Freiluftkino auf der Jagstinsel

Bächlingen.Open-Air-Kino gibt es in der Zeit vom 2. bis 5. August in der Mosesmühle Bächlingen. Gemeinsam mit dem Kinoteam Casablanca aus Ochsenfurt wird Mondscheinkino an der Jagst auf der Mühleninsel in Bächlingen geboten. Großes Kino mit vier herausragenden Filmen: Am 2. August läuft „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“, am 3. August „Das Leben ist ein Fest“. Am Samstag, 4. August ist „Swimming with Men“ zu sehen; „Eine bretonische Liebe“ gibt’s am Sonntag.

Die Vorstellungen beginnen jeweils mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21.15 Uhr. Der Biergarten der Mosesmühle ist ab 18 Uhr geöffnet. Da es an der Jagst abends frisch werden kann, empfiehlt es sich Pullover und Decken mitzubringen. pm