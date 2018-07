Fremde und vertraute Töne

Anzeige

Aub.„Bambis Rache“ war der Name des Programms der Band „Zitronen-Püppis“, einer Gruppe, aus Niederbayern, die beim diesjährigen Aub’n Air den Samstagabend gestaltete. Ihr Repertoire bestand ausschließlich aus eigenen Stücken, was allerdings den Effekt hatte, dass die dem interessierten Publikum leider völlig unbekannt waren, so dass kaum Gelegenheit bestand zum Mitsingen. Trotzdem war die Band gut drauf, es gab reichlich Applaus aus dem Publikum und Rufe nach Zugabe, denen die Band gerne nachkam.

Als ein kleines, sommerliches Festival in romantischer Umgebung im Spitalgarten, war das Aub’n Air in diesem Jahr gedacht. Mit verschiedenen Bands auf der Bühne und Sitzgruppen auf Gartenstühlen vor der Bühne für die Zuschauer sollte die Veranstaltung für junge, unbekannte Bands die Gelegenheit bieten, Bühnenerfahrung zu sammeln. Dass mit riesigen Zuschauerzahlen niemand gerechnet hatte, zeigte schon der Umfang der Bestuhlung.

Dennoch herrschte zumindest in den Nachmittagsstunden ein reges Kommen und Gehen. Neugierige wollten sich den Markt im Spitalgarten, der das Aub’n Air begleitete, ansehen, blieben sitzen, hörten den Musikgruppen zu, vesperten, interessierten sich für die kulinarischen Spezialitäten und gingen zum Teil wieder.