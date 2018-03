Fröhliche Unterhaltung ganz ohne Politik

Anzeige

Röttingen.Das Kabarett-Duo „Babet & Auguste“, die beiden fränkische Urgewächse, sorgen seit Jahren für beste Stimmung. So gastieren sie nun mit ihrem drittem Programm in Röttingen. Am Mittwoch, 14. März heißt es im Winzerhof Bach Bühne frei für den Kabarettabend. Beginn/Einlass ist ab 18.45 Uhr. In einem amüsanten Streifzug philosophieren und plaudern die beiden in die Jahre gekommenen Damen im deftigen fränkischem Dialekt „über Gott und die Welt“. Mit ihrer Leutseligkeit und ihrer Nähe zum Publikum ziehen die beiden Künstlerinnen ihre Zuschauer schnell in ihren Bann. Ein unterhaltsamer Abend, ganz ohne Politik, an dem Lachtränen garantiert sind. Karten im Vorverkauf gibt es im Winzerhof Bach. pm