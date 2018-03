FSV will keine Veggie-Würste

Anzeige

Hollenbach.Die Tierrechtsorganisation „Peta“ will laut einer Ankündigung an Presseorgane 500 vegane Würstchen bei einer Namensänderung von „Schlachtfest“ in „Veggie-Fest“ spendieren. Bei FSV Hollenbach weiß man nichts von der Offerte – und will auch sein Festkonzept nicht ändern.

„Töten kann nie ein Fest sein“, schreibt „Peta“. Am kommenden Wochenende veranstaltet der FSV Hollenbach sein traditionelles Schlachtfest. „Im Sinne des Tierschutzes, der Nachhaltigkeit und einer gesunden rein pflanzlichen Ernährung“ habe Peta die Verantwortlichen kontaktiert und vorgeschlagen, bei Veranstaltungen dieser Art in Zukunft auf ein neues Konzept zu setzen: Feiern Bürger aus Hollenbach künftig ein Veggie-Fest unter dem Motto „Tiere achten, statt schlachten“, spendiere die Tierrechtsorganisation 500 vegane Würstchen und unterstütze den Verein außerdem mit zahlreichen tierfreundlichen veganen Rezeptvorschlägen.

„Unser Konzept ist seit Jahrzehnten bewährt – und ich glaube nicht, dass unsere Gäste vegane Würste essen wollen“, sagte der Presseverantwortliche des FSV Hollenbach, Karlheinz Weidmann, in einem Gespräch mit der Redaktion. Von dem beschriebenen Angebot von „Peta“ wisse er außerdem überhaupt nichts.