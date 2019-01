Fünf Verhaftungen nach versuchter Tötung

Ein 21-jähriger Mann soll Bekannte bei der Polizei belastet haben. Diese verletzten ihn deshalb schwer – mit mehreren Messerstichen in Körper und Gesicht.

Gaildorf. Es ist kalt und dunkel. Schwer verletzt schleppt sich der blutende Mann vom Parkplatz des Freibads in Gaildorf (Landkreis Schwäbisch Hall) hinunter zur Bundesstraße. Passanten entdecken ihn dort, teilt die Polizei mit. Zuvor war der 21-jährige Deutsche am Samstag kurz vor 23 Uhr niedergestochen worden.

„Er lebt und ihm geht es besser“, sagt Holger Bienert, Pressesprecher der Polizeidirektion Aalen. „Er ist nach einer Operation außer Lebensgefahr.“ Die Polizei konnte den 21-jährigen Mann aus dem Raum Schwäbisch Hall bereits befragen. Das 21-jährige Opfer des Messerangriffs in Gaildorf ist also mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Polizei hat im Zuge ihrer Ermittlungen inzwischen fünf Personen verhaftet. Die potenziellen Täter hätten sich gekannt. „Alles spielte sich in einem Milieu ab. Es handelt sich nicht um ein Zufallsopfer“, erläutert Bienert.

Die Polizei stellt klar: Es handelt sich um eine Tat im Drogenmilieu. Die Ermittlungsgruppe, die zu Spitzenzeiten aus bis zu 30 Personen besteht, stellt schnell den Tatablauf fest: Der 21-Jährige traf am späten Samstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Schwäbisch Hall-Reifenhof fünf Bekannte. Die sechs Personen fuhren mit einem Auto nach Gaildorf. Sie steuerten den Freibadparkplatz an. Der liegt auf halber Höhe zum dortigen Kieselberg, kilometerweit von jeglicher Wohnbebauung entfernt. Nur die Tennisplätze und ein Pfadfinderhaus sind dort im weiteren Umfeld noch zu finden.

Die fünf Täter hätten den 21-Jährigen angegriffen und ihn mit einem Messer verletzt. Sie verwundeten ihn am Oberkörper, verpassten ihm Schnitte im Gesicht. Die fünf deutschen Männer ließen den Schwerverletzten einfach zurück und fuhren davon. Die potenziellen Täter sollen 20 bis 31 Jahre alt sein und aus dem Raum Schwäbisch Hall kommen.

Bis Mittwoch wurden sie nach und nach von der Polizei aufgespürt und in ihren Wohnungen und auf der Straße festgenommen. Die Polizei durchsuchte einzelne Wohnungen. Dabei kam es zu einem Drogenfund in Riederich: 18 Kilogramm Marihuana und sechs Kilogramm Haschisch wurden beschlagnahmt. Der Kriminalpolizei ist damit ein Schlag gegen die Drogenszene in der Haller Region gelungen.

Tod in Kauf genommen

Warum stechen fünf Männer auf einen anderen Mann ein und nehmen möglicherweise dabei in Kauf, dass er stirbt? „Sie haben dem Geschädigten den Vorwurf gemacht, mit den Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet zu haben“, sagt Staatsanwalt Harald Freyer auf Nachfrage. „Man kannte sich. Es gab vorangegangene Taten. Es kam nicht aus heiterem Himmel“, beschreibt Freyer die Situation.

Es wird noch ermittelt, daher geben Polizei und Staatsanwaltschaft nicht alle Informationen preis. Die Tat wiege schwer. Sie könnte als „versuchter Totschlag“ gewertet werden, was mit mindestens fünf Jahren Freiheitsentzug zu ahnden ist. tob

