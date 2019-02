Für die Partnerstadt

Rothenburg.Das Ensemble Reichsstadtblech Rothenburg und der Gospelchor Heilig Geist, veranstalten am Samstag, 23. Februar, um 19 Uhr ein Benefizkonzert für die Stadt Susdal in der Heilig Geist-Kirche, Spitalgasse 46 in Rothenburg ob der Tauber. Man kann einen Abend bei zeitgenössischer und klassischer Musik genießen.

Das Ensemble Reichsstadtblech unter der Leitung von Herbert Meißner, wurde 2013 aus der Taufe gehoben und beeindruckt durch majestätische Klänge.

Der Gospelchor Heilig Geist besteht bereits seit 2007 und wird seit mehr als zehn Jahren von Uschi Memhardt geleitet. Alexander Knäulein begleitet den Gesang auf dem Piano. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Der Verein „Susdal“ erläutert an dem Abend, wie die Spenden bisher in Rothenburgs russischer Partnerstadt verwendet wurden und wofür die Gelder zukünftig eingesetzt werden. pm

