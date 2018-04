Für internationale Kräfte

Anzeige

Künzelsau.Im Hohenloher Integrationszentrum in Künzelsau-Gaisbach, Schliffenstraße 24, findet am Dienstag, 17. April von 9 bis 13 Uhr ein Beratungstag des Welcome Centers Heilbronn-Franken und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken statt.

Das Beratungsangebot richtet sich an internationale Fachkräfte und deren Familien, die in der Region beruflich Fuß fassen wollen, sowie an kleine und mittlere Unternehmen, die ausländische Fachkräfte einstellen wollen.

Das offene Beratungsangebot wird einmal im Monat im Hohenloher Integrationszentrum angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. pm